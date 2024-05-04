Üye Girişi
Haberler

Yıldırım İsabet Eden Kişi Yaşamını Yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, salatalık tarlasında yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yolda yapılan müdahaleye rağmen kişinin yaşamını kurtaramadı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haylazlı Mahallesi'ndeki salatalık tarlasında Ali Polatlı'ya (42) yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polatlı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Yumurtalık Adana Acil Durum Hava Durumu Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti hangi üniversitede çekiliyor? Yalı Çapkını Seyran ölüyor mu? 4 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi? 4 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI 69. bölüm FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI SEYRAN HAMİLE KALACAK MI? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? 4 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM CANLI İZLE! #127916 Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title