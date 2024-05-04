Yıldırım İsabet Eden Kişi Yaşamını Yitirdi
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, salatalık tarlasında yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yolda yapılan müdahaleye rağmen kişinin yaşamını kurtaramadı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haylazlı Mahallesi'ndeki salatalık tarlasında Ali Polatlı'ya (42) yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polatlı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.