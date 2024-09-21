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Yıldırım Isabet Eden Kadın Hayatını Kaybetti

Yıldırım Isabet Eden Kadın Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Şükriye Kutlu (35), kırsal alanda yürürken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla müdahale etti ancak Kutlu, hastanede kurtarılamadı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet eden Şükriye Kutlu (35), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan Şükriye Kutlu'ya, kırsaldan evine dönerken yıldırım isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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