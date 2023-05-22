Yıldırım isabet eden 2 çobanın sağlık durumları iyi

VAN'ın Başkale ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çobanlar Selahattin İsaoğlu (24) ve Tacettin Deli'nin (20) sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kübra Saçar yıldırıma bağlı yaralanmalara ilişkin, "İlk 24 saat özellikle kalp üzerindeki etkilerinden korkuyoruz. Ritim bozukluğu yapabilir, kalp durmasına kadar götürebilir. O yüzden ilk 24 saat yoğun bakımda takip ediyoruz" dedi.

Yurttepe Mahallesi Terazin mezrasında çobanlık yapan Selahattin İsaoğlu ile Tacettin Deli'ye dün hayvan otlattıkları sırada yıldırım isabet etti. Deli, Başkale Devlet Hastanesi'ne, İsaoğlu ise ambulans helikopter ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Deli de Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin İsaoğlu'nun durumunun iyi olduğunu belirten Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, "Bu hastalarda ya yıldırım çarpması sonucu açılan yaralara bağlı sıkıntılar ya da boşalan enerjinin, elektrik akımının vücutta yarattığı etkilenmeler olabiliyor. Bu hastamızda ciddi bir yanık söz konusu değildi. Ancak olası bir kalp ya da solunum durmasına karşı hastamızı 24 saat yoğun bakımda takip ettik. Durumu gayet iyi. Bu tür yaralanmalarda hızlı ulaşmak çok önemli. Çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Özellikle hastaneye ulaşacak boyutta olanları söylüyorum. 1-2 tane oluyor" dedi.

Öte yandan Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Tacettin Deli'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.