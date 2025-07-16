Yıldırım Düşmesi Sonucu Muğla'da Orman Yangını Çıktı

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Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangınına, yıldırım düşmesi sebep oldu. Alevlere havadan ve karadan müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yatağan'ın kırsal Nebiköy Mahallesi yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 132 personel, 9 helikopter sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına, havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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