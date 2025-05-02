Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...

Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...
CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı

CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı
Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Yıldırım Düşmesi Sonucu Besici Hayatını Kaybetti

Yıldırım Düşmesi Sonucu Besici Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu besici Ümit Horasan hayatını kaybederken, 2 küçükbaş hayvan da telef oldu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Horasan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu besici hayatını kaybetti, 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ziyanlar Mahallesi'nde, küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Ümit Horasan'ın (43) bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede Horasan'ın yaşamını yitirdiğini ve 2 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.

Horasan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Ümit Horasan'ın, iki yıl önce hayvancılık yapmak üzere buradan istifa ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.