Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 İnek Hayatını Kaybetti
Kars'ın Çağlayan köyünde yaylaya düşen yıldırım bir ineğin ölümüne neden oldu. Yıldırımlar, yaylada otlayan büyükbaş sürüsüne isabet etti.
KARS'ın merkez Çağlayan köyünde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 1 inek öldü.
Çağlayan köyünde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanakla birlikte art arda yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri, bu sırada yaylada otlayan büyükbaş sürüsünün bulunduğu alana isabet etti. İneklerden 1'i öldü, diğerleri ise korkup etrafa kaçıştı. Çobanlar inekleri güçlükle toplayabildi.