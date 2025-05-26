Yıldırım Düşmesi Kayseri'de Hasara Yol Açtı

Yıldırım Düşmesi Kayseri'de Hasara Yol Açtı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etti. Olay sonucunda çatıda ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Yaralanan kimse olmadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Hürriyet Mahallesi Diler Sokak üzerinde bulunan binanın çatısına yıldırım isabet etti.

Binanın çatısındaki beton parçalarının aşağı düştüğü olayda yaralanan olmazken, çatıda ve bir otomobilde hasar oluştu.

Apartmanın giriş katında dükkan işleten Ayhan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada yıldırım düştüğü anda arkadaşıyla dükkanda oturduğunu ve çıkan sesten korktuklarını söyledi.

Yıldırım düştükten sonra kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandığını anlatan Ayhan Yıldırım, "İçeride oturuyorduk. Anında bir ses ve görüntü oldu. Bir baktık parçalar ve molozlar yukarıdan aşağı düştü. Bu arada biz de binanın içerisine saklandık. Ondan sonra çıktık ki her taraf gördüğünüz gibi. Arkadaşların araçlarında zarar oluştu." diye konuştu.

Öte yandan Hunat Mahallesi, Seyyid Burhanettin Bulvarı'ndaki Gültepe Parkı'nda bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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