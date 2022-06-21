Yıldırım düşme anları cep telefonları ile görüntülendi Yıldırım düşme anları cep telefonları ile görüntülendi Karabük ve Bartın'da etkili olan rüzgarın ardından gök gürültülü şimşekler görsel şölen sunarken yıldırım düşme anları cep telefonu ile kaydedildi. Yıldırım düşme anları cep telefonları ile görüntülendi KARABÜK - Karabük ve Bartın'da etkili olan rüzgarın ardından gök gürültülü şimşekler görsel şölen sunarken yıldırım düşme anları cep telefonu ile kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı verdiği Karabük'te akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın ardından çakan şimşekler görsel şölen sundu. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bartın İnkumu sahilinde de çakan şimşekler keyifli seyir oluşturdu. İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel Karabük Bartın Güncel Haberler

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