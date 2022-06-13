Sinop'ta yıldırım düşme anı kamerada Sinop'ta yıldırım düşme anı kamerada Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vatandaş manzarayı videoya çektiği sırada kendisine yakın bir bölgeye yıldırım düştü. Sinop'ta yıldırım düşme anı kamerada SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vatandaş manzarayı videoya çektiği sırada kendisine yakın bir bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı kameralara yansıdı. Sinop'un Boyabat ilçesinde yıldırımın düşme anı vatandaş kamerasına yansıdı. Bölgede manzarayı ve yağışı kayda alan bir vatandaşın yakın bölgesine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Güncel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sinop'ta yıldırım düşme anı kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.