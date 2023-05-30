Yıldırım Düşen Villa Alev Topuna Döndü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan tek katlı villa tipi bir ikametin çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak villa kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım düşen villa alev topuna döndü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu'da tek katlı villa tipi bir ikametin çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.
Çorlu ilçesi geneli ve kırsal yerleşim yerlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Önerler Mahallesi mevkiinde bulunan tek katlı villanın çatısına yıldırım düşmesi sebebiyle yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı yada yaralanan olmazken, tek katlı villa kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel