Yıldırım Düşen Villa Alev Topuna Döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan tek katlı villa tipi bir ikametin çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak villa kullanılamaz hale geldi.