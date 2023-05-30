Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yıldırım Düşen Villa Alev Topuna Döndü

Yıldırım Düşen Villa Alev Topuna Döndü

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde villanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu. Alev topuna dönen villa kullanılamaz hale geldi. Çorlu ilçesi geneli ve kırsal yerleşim yerlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde villanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu. Alev topuna dönen villa kullanılamaz hale geldi.

Çorlu ilçesi geneli ve kırsal yerleşim yerlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Önerler Mahallesi mevkiinde bulunan tek katlı villanın çatısına yıldırım düşmesi sebebiyle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tek katlı villa kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title