YILDIRIM DÜŞEN MAHALLEDE PARK HALİNDEKİ ARAÇ İLE 100 EVİN ELEKTRİK TESİSATI ZARAR GÖRDÜ

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde aydınlatma direğine düşen yıldırım, park halindeki bir hafif ticari aracın yanı sıra 3 sokaktaki 100 kadar evin elektrik tesisatı ile elektronik cihazlara zarar verdi. Yeşiltepe Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yıldırım düşmesi sonucu en az 100 kadar evde elektrik tesisatı ve elektronik cihazlarda hasar oluştuğunu söyledi.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan ve kısa süren sağanak yağmurun ardından Tepebaşı ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi Yılmazoğulları sokaktaki bir aydınlatma direğine yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle aydınlatma direği önünde park halinde bulunan Ender Orakçı'ya ait 26 GD 813 plakalı hafif ticari aracın lastikleri patlarken, elektronik aksamı da zarar gördü. Üç sokaktaki 100 kadar evde ise telefon hatlarının yanı sıra elektrik tesisatları ve evlerdeki elektrik cihazlar kullanılmaz hale geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokaklarda tespit çalışması başlatıldı. Yeşiltepe Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yıldırım düşmesi sonucu en az 100 kadar evde elektrik tesisatı ve elektronik cihazlarda hasar oluştuğunu söyledi. Açıkgöz, 'Yeşiltepe Mahallesi ciddi bir hasar gördü. Öncelikle Yılmazoğulları sokağın tamamı ve diğer sokaklarda ciddi arızalar var. Elektrik ekipleri henüz gelmedi, hasar tespit yapmadılar. Şükredeceğimiz bir konu var. İnsanlarımıza bir şey olmadı. Yaklaşık 100 kadar evimizde yıldırım düşmesi sonucu tesisat ve cihaz olarak hasar gördü. Evlerdeki beyaz eşyalar, kombiler, internet kabloları, elektrik tesisatları zarar gördü' dedi.

'YILDIRIM, BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE DÜŞTÜ'

Mahalle sakinlerinden Hilmi Eker, yıldırımın büyük bir gürültü ile düştüğünü ifade ederek, 'Yağmurun ardından bir gök gürültüsünü duyduk. Bir bomba sesi gibiydi. Evlerimizden fırladık. Dışarı çıktığımızda herkesin sokakta olduğunu gördük. Evleri kontrol ettik, Yılmazoğulları sokağındaki evlerde kombiler, beyaz eşyalar, komşumuzun aracı bile yandı. Korku içerisindeyiz. Elektrik ekipleri henüz gelmedi. Benim dahil evlerin elektrik tesisatları yandı. Yeşiltepe Mahallesi'nde komşularla görüşüyoruz bir çok sokakta aynı şey var' şeklinde konuştu. Evindeki beyaz eşya ve elektronik cihazların çalışmadığını anlatan Aynur Özalp da 'Evde kahvaltı hazırlıyorduk. Prizlerden ateş çıktı. Kombi çalışmıyor. Evdeki elektrikli eşyalar çalışmıyor. Çok gürültü ile yıldırım düştü çok korktuk' dedi.