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Yıldırım Düşen Genç Ağır Yaralandı

Yıldırım Düşen Genç Ağır Yaralandı
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Ağrı'nın Anakaya köyünde hayvan otlatan 20 yaşındaki İsmail Yiğit Polat, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki İsmail Yiğit Polat ağır yaralandı.

İl merkezine bağlı Anakaya köyünde dedesiyle hayvan otlatan İsmail Yiğit Polat'a (20) yıldırım isabet etti.

Dedesi ve köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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