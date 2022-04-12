Yıldırım'da Ramazan bereketi Uyumayan Kütüphaneyi de sardı

Yıldırım Belediyesi, okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmasını sağlamak ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilçeye kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, açıldığı 2021 Şubat ayından bu yana 200 bini aşkın gencin buluşma noktası olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ndeki gençlere Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramında bulunuyor. İftarda çorba, etli ve tavuklu pilav, hurma, sahurda; çorba, börek, çay gibi Ramazan'a uygun menülerle öğrencilere çeşitli ikramlar yapan Yıldırım Belediyesi, kütüphaneleri bir an olsun boş bırakmayan öğrencileri iftar ve sahur sofrasında misafir ediyor. Bereket ve bolluk ayında yapılan bu ikramlardan öğrencilerden çok öğrencilerin aileleri memnun kalıyor.

365 GÜN 24 SAAT DOLU DOLU HİZMET

Yıldırım Belediyesi olarak böylesi bir mekânı gençlerin istifadesine sunduklarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehir deyince bizim aklımıza beton binalar değil insanın kendisi geliyor. Bunun için insana dokunacak işleri önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçiriyoruz. Uyumayan Kütüphanemiz yapılmadan önce bu mekân toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada 1 saat kullanılan bu ortamı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile bu bağlamda amacımıza ulaştık. Açıldığı günden bu yana 200 bini aşkın gencimizi misafir ettiğimiz Uyumayan Kütüphanemizde Ramazan ayında da yüzlerce gencimizi ağırlıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimize iftar ve sahur ikramında bulunuyor, onlarla aynı sofraları paylaşıyoruz" dedi.

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