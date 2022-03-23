Yıldırım'da 'Kırmızı Başlıklı Kız' tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.

Tek seans olarak gerçekleşip minikleri zaman zaman kahkahaya oyun seyircilerden büyük alkış topladı.

"YILDIRIM'IN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yıldırım'da her hafta sonu çocuk tiyatroları düzenlediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Yıldırım'ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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