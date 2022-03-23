Yıldırım'da 'Kırmızı Başlıklı Kız' tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırım'da 'Kırmızı Başlıklı Kız' tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Yıldırım'da 'Kırmızı Başlıklı Kız' tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kırmızı Başlıklı Kız' adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu'nda yüzlerce miniği ağırladı.

Tek seans olarak gerçekleşip minikleri zaman zaman kahkahaya oyun seyircilerden büyük alkış topladı.

"YILDIRIM'IN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yıldırım'da her hafta sonu çocuk tiyatroları düzenlediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Yıldırım'ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bültenler / Güncel

oyunlar, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title