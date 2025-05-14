Yıldırım'da Engellilere Afet Farkındalık Eğitimi Veriliyor

Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki engelli bireylere "afet farkındalık eğitimi" veriliyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun tüm kesimlerine yönelik afet farkındalık eğitimleri kapsamında ilçe genelindeki engelli bireyler evlerinde ziyaret ediliyor.

Bu ziyaretlerde Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerince, engelli bireylere olası deprem öncesinde alınabilecek önlemler ve deprem sonrasında yapılacaklara yönelik afet bilinçlendirme eğitimi veriliyor.

Eğitimlerde, ev içi güvenliği artırmak amacıyla mobilya sabitleme, acil çıkış düzenlemeleri, afet çantası hazırlığı ve "çök-kapan-tutun" hareketleri uygulamalı şekilde anlatılıyor.

Eğitim sonrasında, konutların daha güvenli hale getirilmesi adına ev eşyalarının sabitlenmesi için deprem sabitleme kitleri hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, afet süreci ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgilerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, eğitimlere devam edileceğini aktardı.