Üye Girişi
Haberler
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

 Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar

Yıldırım'da 30 Bin Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor

Yıldırım'da 30 Bin Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 30 bin konutluk kentsel dönüşüm hedefi kapsamında 6 bin metrekare alanda 131 konut ve iş yeri inşa ediliyor. Hak sahiplerine anahtarlarının gelecek ay teslim edilmesi bekleniyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 30 bin konutluk kentsel dönüşüm hedefi kapsamında yaklaşık 6 bin metrekare alanda konut ve iş yerlerinden oluşan projede hak sahiplerine anahtarlarının gelecek ay teslim edilmesi planlanıyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca rezerv yapı alanı ilan edilen Mimarsinan Mahallesi'ndeki 13 bina, 32 bağımsız bölüm, 33 hak sahibiyle yüzde 100 uzlaşı yıkıldı.

Bunların yerine 6 bin metrekareye yakın alanda zemin üstü 5 kat olacak şekilde 3 blok inşa edildi. 131 konutun yer aldığı projede, 2 bin 118 metrekare iş yeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark bulunuyor.

Projenin yüzde 95'inin tamamlandığı kentsel dönüşüm alanındaki hak sahiplerine anahtarlarının gelecek ay verilmesi hedefleniyor.

"26 kentsel dönüşüm projemiz var"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların tamamı ile uzlaşma sağlanan projenin domino etkisiyle bölgenin dönüşümüne hız kazandıracağını belirtti.

İlçenin dört bir yanında sadece binaları değil yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda kamunun da desteklediği çalışmalarla 26 kentsel dönüşüm projemiz var. Projelendirme çalışmalarını sürdürdüğümüz çalışmalar var. Yıldırım gibi büyük bir kentte kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca belediye eliyle yürütülmesi pek mümkün değil. Hemşehrilerimizin ve özel sektörün dönüşüm çalışmalarına katılması büyük önem arz ediyor. Kamuyla, özel sektör eliyle ve hemşehrilerimizin desteğiyle kentsel dönüşüm projelerimizi yalnızca bu projelerle değil, gönüllülük ile tüm ilçemizde gerçekleştireceğiz. İnşallah bu dönemde Yıldırım'da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dirençli şehirleşmesiyle parlayan bir Yıldırım inşa etmek için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
img

Süper Lig devine geliyor
img

3 liseli kızın staj gördüğü otelde mide bulandıran olay
img

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.