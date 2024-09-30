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Yıldırım Çarpmasıyla Tarla Sürerken Hayatını Kaybetti

Yıldırım Çarpmasıyla Tarla Sürerken Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Selahattin Erol, yağmur yağarken traktörle tarla sürmesi sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu, ancak genç yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yağmur yağarken traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur altında traktörle tarla süren Selahattin Erol'a yıldırım isabet etti. Tarlada çalışan yakınlarının olayı fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tarlada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahattin Erol ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Selahattin Erol yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erol'un vefat haberini alan yakınları hastanede gözyaşlarını tutamadı. Selahattin Erol'un cenazesi morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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