Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor - Haberler

Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 6 blok 236 daireden oluşacak projenin temeli atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt'ta ilk defa bir kentsel dönüşüm projesinin temelini attıklarını belirtti.

Sadece Yıldırım Beyazıt'ta değil, Battalgazi ve Kazım Karabekir'de farklı alanlarda kentsel dönüşüm yapan Türkiye'nin en aktif belediyelerinden biri olduklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada ihaleyi alan 3 firmamız var. Bugün onlarla alanda inceleme yaptık. 6 adet kentsel dönüşüm bloklarını yapacaklar ve vatandaşlarımıza güzel daireleri sunmuş olacağız. Yıldırım Beyazıt'ta çok büyük dönüşüm yaşıyoruz. Sadece bu bulvarda kentsel dönüşümü yapacağımız alanda 100'ün üzerinde gecekonduyu yıkarak bu bölgeyi temizledik. Aynı zamanda inşaat enkazcıları vardı o esnaflarımızı da daha güzel bir site alanına taşıdık. 6 blokta 236 dairemiz 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı büyüklükte yapılacak."