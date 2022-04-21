Yıldırım Belediyesi, yaptığı çevreci projelere bir yenisini daha ekledi

YILDIRIM, BURSA (Bültenler) - Proje kapsamında, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bursa Büyük Koleji anaokulu öğrencilerine 'Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci' eğitimi verildi. Eğitimin ardından biriktirdikleri oyuncak, kıyafet, kitap ve elektronik atıkları okulda kurulan geri dönüşüm standına teslim eden her yaştan öğrenciye çevre polisi rozeti takıldı. 'Yıldırım'da Geri Dönüşüm Günleri' etkinliğini belli aralıklarla Yıldırım'ın bütün okullarında gerçekleştireceklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak adına birçok projeye imza atıyoruz. Her fırsatta gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz çevre bırakmak için çalışıyoruz. Eğitimlerden seminerlere, kampanyalardan yarışmalara, birçok etkinliklere imza atıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar belediyecilik hizmetinden ziyade, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmaktır. Bu alanda fark oluşturan çalışmalarımızı artırarak, sıfır atıkta öncü belediye olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE BORÇLUYUZ

Geri dönüşüm çalışmalarını, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için bir zorunluluk olarak gördüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce heba edilmemesi için şehrimizde, atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına göreve geldiğimiz günden bu yana önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu konuda hemşehrilerimizin verdiği destek bizleri gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre teslim etmek adına umutlandırıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında sıfır atık konusunda hemşehrilerimizi bilinçlendiriyorlar ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımıza aktarıyorlar. Ayrıca öğrencilerimize çevre koruma ve doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda eğitimler düzenleyerek bilinçli bir nesil oluşmasına katkıda bulunuyorlar. Kaynaklarımızın verimli kullanımını savunan bir yerel yönetim olarak, çevre bilinci vatandaşlarımıza aşılamaya, geri dönüşüm ve çevre koruma alanında öncü belediyecilik hizmetlerini bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

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