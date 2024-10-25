Yıldırım Belediyesi'nin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Yaralı Canlara Umut Oluyor

Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakımevi, tedavi ettiği yaralı, engelli kedi ve köpeklere, yavrularına yuva oluyor.

Cumalıkızık'taki 500 köpek, 50 kedi kapasiteli bakımevi, belediye sınırları içindeki yaralı, engelli ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını tedavi ediyor.

Zaman zaman trafik kazası, düşme gibi kazalar veya bıçaklama, silahla ateş edilme gibi sebeplerle yaralanan hayvanlar, bakımevine sevk ediliyor.

Bakımevindeki veterinerlerce tedavileri gerçekleştirilen ve gerektiğinde ameliyat edilen hayvanlar, bir süre burada rehabilite oluyor.

Tedavilerinin ardından hayvanları sahiplendirerek onlara yeni evler bulan bakımevi, engelli, yaralı, bakıma muhtaç hayvanlara ve yavrulara da kendi bünyesinde yuva sağlıyor.

Engelli hayvanlar için ayrı bir alan oluşturan bakımevi, onların hem bakımlarını hem de tedavilerini aralıksız sürdürüyor. Bu alanda diğer köpeklerle ve kedilerle sosyalleşme imkanı da bulan engelli hayvanlar, yaşam enerjilerine yeniden kavuşuyor.

Hayvanlar yoğun şekilde sahiplendiriliyor

Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakımevi Müdürü Nedret Çekmeceligil, AA muhabirine, sokak hayvanlarının öncelikle kısırlaştırma ve aşılarını yaptıklarını söyledi.

Çekmeceligil, kurumlarının özellikle sokak hayvanlarının rehabilite edildiği bir alan olduğunu belirterek, "Sokak hayvanlarımızı buraya alıyoruz, öncelikle kısırlaştırılmalarını, aşılamalarını yapıyoruz ve doğal yaşam alanlarında besliyoruz. Burada 500 köpek, 50 kedi kapasitemiz var ama yıl içinde çok fazla kedi geliyor, bunların hepsi rehabilite olup gidiyor, sürekli kalan kedi sayımız 50." diye konuştu.

Çoğunlukla trafik kazaları sonucu yaralanan kedi ve köpeklerin kendilerine getirildiğini aktaran Çekmeceligil, şunları söyledi:

"Genelde dışarıdan trafik kazalı köpeklerimiz geliyor, bunların bazılarının ayaklarında parçalı kırıklar oluyor. Bunları ampute ediyoruz. Sakat olarak hayatlarını devam ettirebilmeleri için de barınağımızda koruma altına alıyoruz. Bunun dışında ekleminden telle bağlı olan hayvanlarımız geldi, bunların da ayak üstünden amputelerini yaparak yine burada rahat bir şekilde doğal yaşam alanlarında yaşamalarını sağlıyoruz. Öncelikle ihbar geliyor bize, ekiplerimiz anında ihbarı değerlendiriyor, sokakta bir köpeğe araba çarptı gibi. O köpeğimizi alıyoruz, rehabilite yerimizde operasyonları gerçekleştikten sonra aşılarını, iç-dış parazitlerini ve tüm bakımlarını yaparak doğal yaşam alanlarında burada besliyoruz. Bu hayvanlarımızın dışarıda yaşama şansı hiç yok, diğer köpekler tarafından saldırıya uğrama, yem bulamama ihtimali var, uzun mesafe gidemeyeceği için yaşama şansları çok çok düşük. Onun için hayatları boyunca burada kalıyorlar."

Hayvanların sahiplendirilmesiyle ilgili de konuşan Çekmeceligil, vatandaşların bakamayıp sokağa saldığı özellikle cins kedilerin sahiplendirildiğini vurguladı.

Hayvanların burada yoğun şekilde sahiplendirildiğini aktaran Çekmeceligil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür cins ırkları, kedileri, köpekleri yoğun şekilde sahiplendiriyoruz, bunların da dışarıda yaşama şansı yok. Ev ortamına alışmış hayvanlar bunlar, diğer hayvanlar gibi yemeğini dışarıdan temin edemeyeceği için yüzde yüz sahiplendirme yoluna gidiyoruz. Bu konuda çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim, çok ciddi sahiplendirmelerimiz var. Ayda 100'e yakın köpeğimizi, 20'ye yakın kedimizi sahiplendirebiliyoruz. Bunların tüm bakımlarını yaparak veriyoruz, bundan sonraki sağlık problemlerinde de her zaman destek olacağımızı vatandaşlarımıza söylüyoruz."