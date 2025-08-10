Yıldırım Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlar İçin Mobil Bakım Aracı

Yıldırım Belediyesi, mahallelerdeki sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve aşılamalarını yapacak gezici mobil sokak aracını hizmete aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelince son bir yılda 2 bin sahipsiz hayvana aşı yapılırken, 1500'üne kısırlaştırma işlemi uygulandı.

Bu süreçte hasta, yaralı ve bakıma muhtaç 12 bin hayvana tedavi hizmeti verilirken teknolojik ekipmanlarla donatılmış hayvan ambulansı da (HAYBULANS) acil durumlara müdahale için her an hazır bekletiliyor. HAYBULANS, hizmete başladığı 29 Kasım 2024'ten bu yana 1000'den fazla sahipsiz hayvana acil müdahale hizmeti verdi.

Son bir yılda 750 sahipsiz hayvan da sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Yıldırım Belediyesi ayrıca hayvan sahiplenilmesini teşvik etmek ve sahiplenen vatandaşlara destek olmak için önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Sokak Hayvanları Tedavi ve Doğal Yaşam Alanından sahiplenilen hayvanların aşılama, muayene ve tedavi hizmetlerini de bir yıl boyunca Yıldırım Belediyesi üstleniyor.

Yıldırım Belediyesi, patili canlar için örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Mahallelerde gezerek, yerinde teşhis ve tedavi uygulanmasını sağlayacak Gezici Mobil Sokak Aracı (PATİVET) hizmete alındı.

Her hafta farklı bir mahalleyi ziyaret edecek olan PATİVET, vatandaşların bakımını üstlendiği sahipsiz hayvanların tedavi ve aşılamalarını yapacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hizmete başlayan Gezici Mobil Sokak Aracını ziyaret ederek inceleme yaptı.

Bugüne kadar patili canların bakım, tedavi, aşılama ve sıcak yuvaya kavuşmaları noktasında çok önemli işler yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Geçtiğimiz yılın sonunda hayvan ambulansı hizmetimizi devreye almıştık. Şimdi de Gezici Mobil Sokak Aracımızı hizmete soktuk. Biz dağdaki kurdun, kuşun sorumluluğunu dahi sırtlanmış bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu bilinç ve medeniyet çizgimizden aldığımız ilhamla, patili canları sahipsiz bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.