Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor - Haberler

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Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor

Bültenler - Güncel
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Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK kursiyerleri tarafından düzenlenen ebru sanatı workshop etkinliğine katıldı.

Ebru sanatını yorumlayan kursiyerleri tebrik edip ilk ebru deneyimlerini yaşayan vatandaşları YILMEK'e davet eden Başkan Oktay Yılmaz, "Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi', 'Müzik Eğitimleri', 'Dil Eğitimleri', 'El Sanatları ve Hobi Eğitimleri', 'Kişisel Gelişim Eğitimleri', ve 'Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verdiğimiz YIL-MEK, her dönem vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görüyor. İlçemizde kimi vatandaşımızı iş sahibi yaparken, kimi vatandaşımızı da hobi sahibi yapıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve kendilerine artı değer katabileceği mekânlarımızın sayısını artıracağız" dedi.

Bültenler / Güncel

Kişisel Gelişim, Bilgisayar, Müzik, Güncel, Haberler

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