Yıldırım Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla sergi, tiyatro gösterisi, müzik ve şiir dinletisi gerçekleşti

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün vatandaşlarla birlikte YIL-MEK kursiyerleri tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy temalı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergiyi gezmesiyle başlayan program, İstiklal Marşı'na işaret dili kursiyerlerinin eşlik etmesiyle devam etti. Ardından gerçekleştirilen İstiklali Yazanlar Tiyatro Gösterisi ve Çanakkale Şehitlerine Şiir Dinletisi seyircilerden tam not aldı.

AKİF'İN DEĞERLERİNİ YAŞATIYORUZ

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Türk Milletinin hislerine tercüman olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bizlere İstiklal Marşı'nı armağan ederek önemli mesajlar vermiştir. Bizde, üstadımızın bize bıraktığı milli ve manevi değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve milli marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

RAHMET VE MİNNETLE

Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, "19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da kurtuluş meşalesini yakmış ve 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yokluklardan, yanmış yıkılmış bir vatandan Kurtuluş Savaşı ile beraber bir Cumhuriyetin kurulması çok büyük bir anlam ifade ediyor. Gençlerimizin bayrağı devralmasıyla beraber Cumhuriyet meşalesi hiç sönmeden yanmaya devam ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, "Bu zamana kadar Yıldırım'da birçok programa katıldım. Bu katıldığım programlardan sonra şu sözü hep düşünürüm. Bilge bir mimar diyor ki; 'bir şehri imar ederken gelecek nesilleri ihmal ederseniz, onları ihya etmezseniz, sizin imar ettiğinizi gelecek nesiller ihya etmedikleri için kaybolur.' Ben Oktay Başkanımızı hem şehri imar ettiği için hem de gelecek nesilleri ihya ettiği için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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