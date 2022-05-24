Yıldırım Belediyesi, kiralarını ödeyemediği için sokakta kalan aileyi Kırcılar Aile Konağı'na yerleştirdi - Haberler

Kiralarını ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından sokağa atıldıkları iddia edilen ve sokakta yaşayan ailenin imdadına Yıldırım Belediyesi yetişti.

SICAK BİR YUVAYA KAVUŞACAKLAR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın talimatı ile aileyle irtibat kuran belediye ekipleri, kısa sürede ailenin sorunlarını çözdü. Olayı büyük bir teessürle öğrendiğini aktaran Başkan Yılmaz, "Ailemizin mağduriyetinin giderilmesi için Kaymakamlığımız ile görüştükten sonra hemen harekete geçtik.Ailemiz için endişelenen kardeşlerimizin içi rahat olsun. İlk andan itibaren yanlarında olduk, şu anda ailemizi Kırcılar Aile Konağı'mızda misafir ediyoruz. Kaymakamlığımızda kendilerine nakdi yardımda bulundular. Şimdilik onların problemini çözdük. En kısa sürede ailemizin kalıcı sıcak bir yuvaya kavuşturulmasını sağlayacağız" dedi.

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