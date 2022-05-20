Yıldırım Belediyesi kentsel dönüşümle Bursa'ya yeni sosyal yaşam alanı kazandıracak - Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye tarafından Çınarönü Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle modern bir yer sosyal yaşam alanı yapılacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümün başlatıldığı alanda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapacakları çalışmaları anlattı.

Yılmaz, "Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi" adını verdikleri çalışma ile bölgenin çehresini değiştireceklerini söyledi.

Projenin detaylarına değinen Yılmaz, "Burada 13 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz projeyle modern bir yaşam alanı oluşturacağız. Proje kapsamında 262 konutun yanı sıra 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda gençlik merkezi ve sosyal donatı alanları yer alacak. Bu proje bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza örnek teşkil ederek dönüşüm hamlemize ivme kazandıracak." dedi.

Yılmaz, Çınarönü'ndeki projenin Bursa için önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Mollarap Mahallemizde yaşanan heyelandan sonra bölge riskli alan ilan edilerek hemşehrilerimiz evlerinden tahliye edilmişti. Tahliye edilen 140 binadan 127'sinin hak sahipleri ile satın alma yolu ile anlaşma sağlayarak bu binalarının yıkımını gerçekleştirdik. 13 bina sahibi ile Çınarönü Rezerv Yapı Alanı'ndaki taşınmazların teklifi ile uzlaşma sağladık. Yıkım sonrası Mollaarap Mahallemizde içinde restoran, seyir terası, piknik alanı, çocuk oyun alanları, dinlenme alanı, çim amfinin yer aldığı Hünkar Korusu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Böylece Hem Çınarönü'nde modern bir şehir oluşturacağız hem de buradan elde edilen kaynaklar ile ilçemize, şehrimize değer katacak önemli bir yatırımı Yıldırım'a kazandıracağız."