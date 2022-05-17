Yıldırım Belediyesi, haşerelere karşı ilaçlama ve mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Haberler

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında, pazar yerleri ve çöp konteynerleri başta olmak üzere Yıldırım sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerde haşere, kemirgen ve diğer zararlılara karşı ilaçlama yapıyor. Mahallelerde yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla dere kenarları, su birikintileri, yağmur suyu kanalları, kanal bacaları gibi üreme alanları da ekipler tarafından ilaçlanıyor.

Vatandaşın sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden haşere, kemirgen ve diğer zararlılara yönelik olarak mücadelemiz son hızla devam ediyor. Mikropları kolayca üreten ve yayılmasına yol açan zararlılara karşı ilaçlama ekiplerimiz tüm önlemleri alıyor. Vatandaşlarımız rahat bir nefes alsın diye imkânlarımızı en yoğun şekilde kullanıyoruz. Yıldırımlı hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli" diye konuştu.

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