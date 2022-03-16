Yıldırım Belediyesi, 'Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu' ile kadınların el becerilerini geliştirdi

Güllük Mahallesi Hanımlar Lokali'nde haftanın 5 günü verilen kurslarda, kursiyerler evlerinde kullanmadıkları atıkları getirerek birbirinden farklı renkli ürünler ortaya koyuyor. Ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar aynı zamanda israfın önüne geçerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

'Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu'na Yıldırımlı kadınların yoğun ilgisinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "'Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu' kursumuzda kadınlarımız atıl durumda olan eşyaları ve objeleri el sanatlarının çeşitli alanlarındaki teknikleri kullanarak yeniden dönüştürüyorlar. Eğitim ile kursiyerlerimiz hem rehabilite oluyorlar hem de yeteneklerini ortaya çıkarıyorlar. Ayrıca yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Huzurlu ve mutlu bir Yıldırım için çalışıyoruz" dedi.

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