Yıldırım Belediyesi, geleneklerimizi unutturmamak adına ücretsiz okçuluk kursu açtı

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Temel Türk Okçuluğu' kursu açtı.

Çocuklara tarih bilinci aşılayabilmek amacıyla geleneksel spor dalları kurslarını hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,"Çocukların gelişim evresinde oldukça önemli bir yere sahip olan okçuluk, dengeyi, motivasyonu, özgüveni arttırır ve ciğerleri geliştirir. Okçuluğa gelişim çağında başlayan çocuklarımızın yaşıtlarına göre daha uzun boylu olduğunu görmekteyiz. Genç yaştaki arkadaşlarımızın böyle güzel spor dallarıyla buluşturulması çok önemlidir. Düzenlediğimiz ücretsiz kurslar ile 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızı eğitimle buluşturuyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" dedi.

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