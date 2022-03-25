Yıldırım Belediyesi 'Daha Temiz Bir Yıldırım' için çalışmalarını sürdürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu hafta Arabayatağı Mahallesi'nde girilmedik sokak, adım atılmadık nokta, temizlenmedik bölge bırakmadı.

Yıldırım Belediyesi olarak, ekiplerin bir yandan günlük temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü bir yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde kapsamlı temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,"'Yaşanabilir Şehir Yıldırım' hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz temizlik uygulamalarıyla ilçemizin çehresine yeni bir görünüm katıyoruz. İlçede yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi köşe bucak gözden geçirip temizliyor. Tüm mahalleler sokak sokak süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe ortamı sunabilmektir. Daha temiz ve yaşanılabilir Yıldırım için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" dedi.

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