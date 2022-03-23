Yıldırım Belediyesi, çocuklara yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen ve çocukların sosyal, duygusal ve zekâ gelişimlerine katkı sunan kurslarda yüzlerce çocuk eğitim alıyor. Bağlaraltı Çocuk ve Gençlik Aktivite Merkezi'nde ders gören gençler ve çocuklar; resim ve akıl zekâ oyunları dersleriyle hem eğlenirken öğrenmenin tadını çıkarıyor.

MERKEZE YOĞUN TALEP

Bağlaraltı Çocuk ve Gençlik Aktivite Merkezi'nin, çocukların ve gençlerin sosyal ve kültürel açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Geleceğe yapılacak en büyük yatırım, evlatlarımızı iyi şekilde yetiştirmektir. Bu bilinçle çalışıyor ve evlatlarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Bağlaraltı Çocuk ve Gençlik Aktivite Merkezi'mizde kurslarımız devam ediyor. Burada verilen eğitimler çocuklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Haftanın 7 günü eğitim verdiğimiz merkezimizi açtığımız günden bu yana talebin oldukça yoğun olması ve katılım sağlayan çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi bizim en büyük motivasyon kaynağımız" ifadelerini kullandı.

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