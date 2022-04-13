'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veren Yıldırım Belediyesi, atıkların geri dönüşümü için bir ilke imza atarak 'Yıldırım Atık Dönüşüm Timi' uygulamasını hayata geçirdi.

'Yıldırım Atık Dönüşüm Timi' uygulaması ile sağlık sigortaları ve düzenli gelirleri olmayan sokak toplayıcılarını istihdam ederek sosyal güvence altına alan Yıldırım Belediyesi, uygulama ile 18 yaş altı çocuk gruplarının çalıştırılmasının önüne geçti ve sokak toplayıcılarını tek elden kontrol altına alıp denetimlerini kolaylaştırdı. Sokak toplayıcılarından kaynaklı güvenlik sorunlarının da ortadan kaldırılmasının amaçlandığı projenin ilk etabında 70 sokak toplayıcısı istihdam edildi. Yıldırım Belediyesi 'Yıldırım Atık Dönüşüm Timi' ile düzensiz sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların lisansı olmayan uygunsuz alanlarda depolanmasından dolayı oluşan çevre kirliliğinin önüne geçecek.

HEM ÇALIŞANLARIN HEM DE VATANDAŞLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Atıkların geri dönüşümü konusunda birçok yeniliğe imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık noktasında kalıcı adımlar atıyoruz. Yıldırım'da atık dönüşümde bir ilk olan 'Yıldırım Atık Dönüşüm Timi' uygulaması ile 'çek çek' diye tabir edilen el arabaları ile atık toplanmasının önüne geçiyoruz. Bu iş ile geçimini sağlayan vatandaşlarımızı da 'Yıldırım Atık Dönüşüm Timi' bünyesine alıyoruz. Böylelikle bu hemşehrilerimize araç temin ediyor ve sosyal güvenceli istihdam imkânı sağlamış oluyoruz. Elektrikli atık toplama araçlarımızdaki GPS sistemi ile de araçların takibini yapıyoruz. 'Yıldırım Atık Dönüşüm Timi' ile bu işe bir standart getirdiğimiz uygulama sonucunda hem çalışanların hem de vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Yıldırım'da atıklar güvenli bir ortamda dönüşüyor. Belediyemiz kontrolündeki Atık Dönüşüm Timi ile her sokaktayız, Yıldırım'ın hizmetindeyiz" dedi.

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