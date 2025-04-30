Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edildiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında, seferberlik sisteminin denenmesi, yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi, silah, teçhizat, araç ve malzemelere intibaklarının sağlanması, tebliğ ve celp işlemlerinde askeri ve mülki makamlar arasında koordinasyonun sağlanması ile yükümlülerle iletişimin tesisi hedeflendi.

Ayrıca, seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi amaçlandı.

Paylaşımda, tatbikattan fotoğraflara da yer verildi.