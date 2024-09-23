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Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı Tamamlandı

Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı Tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı'na dair bilgileri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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