Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.