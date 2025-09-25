Yıldıray Sulakcı CHP Ulaş İlçe Başkanlığı'na Seçildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı'na Yıldıray Sulakcı seçildi.

Parti binasında düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan heyetinin oluşturulmasıyla başlayan kongrede, tek listeyle gidilen seçimlerde Yıldıray Sulakcı, CHP İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Sulakcı, yaptığı konuşmada daha önce partiye hizmet etmiş eski yönetime, delegelere ve partililere teşekkür etti.

Hizmet için göreve talip olduğunu söyleyen Sulakcı, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler hep birlikte bu bayrağı en iyi yerlere getirmek ve ilçedeki oy potansiyelini artırmak için birlikte çalışacağız." dedi.

Kongreye delegeler ve partililer katıldı.