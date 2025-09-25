Haberler

Yıldıray Sulakcı CHP Ulaş İlçe Başkanlığı'na Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen genel kurulda Yıldıray Sulakcı, CHP İlçe Başkanlığı'na seçildi. Sulakcı, delegelere ve eski yönetime teşekkür ederek birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı'na Yıldıray Sulakcı seçildi.

Parti binasında düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan heyetinin oluşturulmasıyla başlayan kongrede, tek listeyle gidilen seçimlerde Yıldıray Sulakcı, CHP İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Sulakcı, yaptığı konuşmada daha önce partiye hizmet etmiş eski yönetime, delegelere ve partililere teşekkür etti.

Hizmet için göreve talip olduğunu söyleyen Sulakcı, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler hep birlikte bu bayrağı en iyi yerlere getirmek ve ilçedeki oy potansiyelini artırmak için birlikte çalışacağız." dedi.

Kongreye delegeler ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.