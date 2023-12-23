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Yılbaşında Kokina Çiçeği Talebi Artıyor

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Halk arasında bereket ve uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeğine ilgi yılbaşı yaklaştıkça artıyor. İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek, daha çok İstanbul'daki Romanlar tarafından dikenli bitkilerden toplanıyor. Çiçeği bir yıl bozulmadan muhafaza edenlerin ev sahibi olacağına inanılıyor.

Halk arasında bereket ve uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeğine ilgi yılbaşı yaklaştıkça artıyor.

İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek, daha çok İstanbul'daki Romanlar tarafından dikenli bitkilerden toplanıyor. Çiçeği bir yıl bozulmadan muhafaza edenlerin ev sahibi olacağına inanılıyor.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, halk arasında bolluk ve şansın simgesi olarak görülen kokinayı ve çiçeğin hazırlanış sürecini AA muhabirine anlattı.

Önceki yıllara oranla, bu yılki kokina satışında artış yaşandığını belirten Çimen, çiçeğin geçen yılki fiyatlarla satıldığını kaydetti.

Kokinanın demet fiyatının 150-200 lira arasında olduğunu aktaran Çimen, "Kokina çiçeği rağbette. Halk arasında bereket ve uğur getirdiği söyleniyor, renginin de kırmızı olmasıyla büyük sempati kazanıyor." dedi.

Kokinanın bakıma, suya ve ışığa ihtiyaç duymadan bir yılı aşkın süre bozulmadan kalabildiğini belirten Çimen, bu özellikleri nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlandığını söyledi.

Kokinanın daha çok İstanbul'da toplanarak yapıldığını aktaran Çimen, "Kokina, Roman kadınlar tarafından yapılıyor. Dikenli bitki olduğu için yapılışı çok meşakkatlidir. Daha sonra çiçekçilere satışı yapılıyor. Bir yılda bir ay çalışıp, bir yıllık kazançlarını elde ediyorlar. Yılbaşında ziyaretlerde verilecek en güzel hediyenin emek sarf edildiği için kokina olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sadece özel günlerde değil her gün çiçek satalım istiyoruz"

Sadece yılbaşı, Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde değil her gün çiçek satmak istediklerini belirten Çimen, "Çiçeği önce sevdirelim, daha sonra para kazanma aşaması gelir." diye konuştu.

Çimen ayrıca, çiçekçilerin özel günlerde fırsatçılık yapmakla suçlandığını ancak kış mevsiminde üretimin biraz daha riskli olması nedeniyle yaz dönemine göre fiyatların değiştiğini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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