Yılbaşında 2 bin 400 polis ve jandarma görev yapacak

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde 2 bin 400 polis ve jandarmanın görev yapacağını bildirdi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde 2 bin 400 polis ve jandarmanın görev yapacağını bildirdi.

Kılıç, Bolu Valiliği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam tüm dünyada yılbaşı kutlamaları ve programları olacağını söyledi.

Türkiye açısından 2022 yılının çok güzel geçtiğini belirten Kılıç, 2023 yılında da Türkiye'nin çok daha iyi yerlere geleceğine dair inancının tam olduğunu dile getirdi.

Kılıç, bu akşam yılbaşı dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Vatandaşın yılbaşını çok huzur ve güven içinde geçirmesi anlamında tüm tedbirler alındı. 2 bin 400 emniyet ve jandarma personeli ile yaklaşık 280 civarında ekip, ilimizin değişik noktalarında görev yapacak. Bu geceyi vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde geçirerek yeni yıla girmeleri için gayret gösterecekler. Tüm ekiplerle sahada olacağız ve denetimlerimizi yapacağız."

Özellikle umuma açık yerlerde olumsuz bir durum yaşanmaması için bütün tedbirlerin alındığını vurgulayan Kılıç, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.