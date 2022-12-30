Yılbaşı Temalı Ürünler İstanbul'daki Şekerci Dükkanlarını Aydınlatıyor

İstanbul genelinde şekerci dükkanları yılbaşı süsleriyle ışıl ışıl hale gelirken, vitrinlerini göz alıcı rengarenk ürünlerle doldurdu.

"Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" diyerek özel günlerde misafirlere lokum veya şeker ikram etmek Türklerde yaygın bir gelenek ve "tatlı bir yeni yıl" dilemenin en güzel yolu.

Anadolu yakasındaki Kadıköy ilçesinin merkezinde yer alan tarihi şekerci dükkanı, bölge halkı ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

SES 1 (Türkçe): BİLAL PEHLİVAN, Şekerci dükkanı yöneticisi

"Gördüğünüz gibi arkamızda bayağı bir misafir kalabalığı var. Tabii ki görsel şölen insan için her zaman cezbedicidir. Bu güzel bir şey. Ama bu sadece dış mekanın süslenmesiyle olmuyor. İçerde büyük bir ürün gamı var. Hem de personel olarak büyük bir özveri var içerde."

Bazı sadık müşteriler şekerlemelerden almak için İstanbul'a komşu Kocaeli'den bile geliyor.

SES 2 (Türkçe): YASEMİN MUSLU, komşu Kocaeli ilinden gelen bir müşteri

"Seviyorum burasını. Genellikle renkli şekerler alıyorum. Gelen misafirlerime kahve yanında çok iyi oluyor. Çikolataları çok güzel."

Avrupa yakasındaki Beşiktaş'taki pastaneler de tıklım tıklım.

Bir pastane müdürü, mağazanın kapasitesinin tamamen dolu olduğunu söylüyor.

SES 3 (Türkçe): CAN AKKUŞ, pastane yöneticisi

"Yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta tabii ki yılbaşı için özel ürünlerimiz olacak. Özel sipariş de alıyoruz. Ancak yılbaşı nedeniyle kapasitemiz tümüyle doldu. Fiyatlar 10 kişilik bir pasta için 600 ile 900 lira (yaklaşık 38 ile 48 ABD doları) arasında."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)