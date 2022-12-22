Yılbaşı partisinde 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında yurt dışı yasağı kararı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde geçen yılbaşı gecesi düzenlenen partide o dönem 14 yaşında olan J.F.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan iş insanının torunu C.A.K. (17) ve T.K.S. (15) hakim karşısına çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde geçen yılbaşı gecesi düzenlenen partide o dönem 14 yaşında olan J.F.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan iş insanının torunu C.A.K. (17) ve T.K.S. (15) hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında C.A.K. için tutuklama talebinde bulunurken, mahkeme her ikisini de yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

Olay, geçen yılbaşı gecesi Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen gençler, yılbaşı partisi için bir villada toplandı. Villada bulunanlar arasında iş insanı Can Kıraç'ın torunu C.A.K. ve İstanbullu iş insanının torunu olan T.K.S. de yer aldı. İddiaya göre, Almanya'dan ailesiyle Çeşme'ye tatile gelen 14 yaşındaki J.F.K. 15 yaşındaki T.K.S. tarafından cinsel tacize, C.A.K. tarafından ise cinsel istismara uğradı. Gece saat 02.00 sıralarında J.F.K., babası E.K. tarafından partinin yapıldığı villadan alınıp eve götürüldü.

Savunması alındığı için C.A.K. hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. T.K.S. ve C.A.K., geçen salı 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen T.K.S. istismarda bulunmadığını ve karşılıklı bir rızayla yakınlaştıklarını savundu. C.A.K. de ifadesini tekrarladı. Duruşmada söz alan J.F.K.'nin babası E.K. de T.K.S. ve C.A.K. hakkında şikayetini yineledi. Duruşmada iddia makamı, kaçma şüphesi bulunduğu için C.A.K.'nin tutuklanması yönünde ara mütalaa verdi. Mütalaanın ardından hakim dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, T.K.S. ve C.A.K.'nin yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.