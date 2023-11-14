İzmir'de yapılan operasyonda 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi ve 10 milyon liraya yakın kamu zararı engellendi. Şüphelilerin sahte alkolleri 'mürekkep sökücü' ve 'tutuşturucu sıvı' etiketleriyle satışa sundukları tespit edildi.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Sahte alkolleri 'mürekkep sökücü' ve 'tutuşturucu sıvı' etiketleriyle satışa sunmuşlar

40 ton sahte etil alkol ele geçirildi

10 milyon liraya yakın kamu zararı engellendi

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda, 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin sahte alkolleri alkolleri 'mürekkep sökücü' ve 'tutuşturucu sıvı' etiketleriyle satışa sundukları tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 1-10 Kasım tarihleri arasında sahte içki üretimi ile ilgili çalışmalar yürüttü. Polis, yılbaşı öncesi merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için "mürekkep sökücü" ve "genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı" adı altında satışa sunulan sahte etil alkollerin bulunduğu adreslere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 40 ton sahte etil alkol, 57 bin adet sahte etiket ve 2 dolum makinesi ele geçirildi.

10 milyon lira kamu zararı engellendi

Öte yandan ele geçirilen sahte etil alkollerden yaklaşık 120 bin şişe sahte içki imal edileceği belirlenirken 10 milyon liraya yakın kamu zararının da engellendiği öğrenildi.

Operasyonlar çerçevesinde, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.