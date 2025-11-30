Haberler

Yılbaşı İçin Ünlü Sanatçılar Kıbrıs ve Antalya'da Konser Verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yılbaşında KKTC ve Antalya'daki oteller ünlü sanatçılarla geceyi kutlayacak. Konserler için 2 kişilik gecelik fiyatlar 25 bin TL'den başlıyor. Erken rezervasyon fırsatları da dikkat çekiyor.

BU yılbaşı tatilini 4 gün planlayan oteller, başta Kıbrıs ve Antalya'da ünlü sanatçılarla 2025'e 'merhaba' diyecek. Ünlü isimlerin konserlerinin düzenleneceği otellerdeki 2 kişi gecelik fiyat 25 bin TL'den başlıyor.

KKTC ve Antalya'daki oteller, bu sene çarşamba akşamına denk gelmesi dolayısıyla yılbaşı programlarını, resmi tatil olan 1 Ocak Perşembe'yi hafta sonu ile birleştirerek, 3 veya 4 gece planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 31 Aralık Çarşamba günü başlayıp, 4 Ocak Pazar'a kadar 5 gün sürecek. 2025'e veda edilecek ve 2026'nın karşılanacağı yeni yıl kutlamalarının en önemli adresleri yine KKTC ve Antalya olacak.

Bu yılbaşında sanatçıların en yoğun konser programları KKTC'deki otellerde planlanıyor. KKTC'yi Antalya'daki oteller takip ediyor. Birçok otelde hem yerli hem de yabancı sanatçıların konserleriyle yeni yıla 'merhaba' denilecek. Ayrıca Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de yılbaşı tatilinde öne çıkıyor. Yeni yıla 1,5 ay kala birçok otel erken rezervasyon fırsatları da sunuyor.

ANTALYA'DAKİ KONSERLER

Antalya'da bu yılbaşı programında Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Cenk Eren, Candan Erçetin, Berkay, Murat Dalkılıç ve Derya Bedavacı gibi isimlerin konserleri olacak. Lara-Kundu bölgesindeki bir otelde 31 Aralık Çarşamba Cenk Eren, 1 Ocak Perşembe Ebru Gündeş, 2 Ocak Cuma Özcan Deniz sahneye çıkacak. Aynı bölgedeki başka bir otelde ise 30 Aralık Murat Dalkılıç, 31 Aralık Derya Bedavacı konseri gerçekleşecek. Kemer'de ise 30 Aralık Candan Erçetin, 31 Aralık Berkay sahneye çıkacak.

ERKEN REZERVASYON FIRSATI

Bir aydan fazla sürenin olduğu yılbaşı tatili dönemi için birçok otel erken rezervasyon indirim fırsatları da sunuyor. Ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı bazı otellerde rezervasyonlar dolarken, sanatçısız yılbaşı programı hazırlanan otellerde yüzde 20'yi bulan erken rezervasyon indirim fırsatı da sunuluyor. Özcan Deniz, Ebru Gündeş ve Cenk Eren'in sahneye çıkacağı otelde 31 Aralık- 3 Ocak 3 gece için en düşük fiyat iki kişi için 77 bin TL'den başlayıp oda seçeneğine göre 160 bin TL'ye kadar çıkıyor.

ÜNLÜLER KIBRIS'A AKIN EDİYOR

Bu yılbaşında ünlülerin konser programlarının en yoğun olduğu KKTC'de bazı otellerde tüm odalar şimdiden doldu ve rezervasyonlar kapatıldı. Tarkan'ın sahneye çıkacağı Bafra'daki otelde, tüm odalar dolu görünüyor. KKTC'de sahneye çıkacak ünlüler şöyle; Tarkan, Derya Uluğ (2 gece), Melek Mosso, Işın Karaca, Mahsun Kırmızıgül, Hadise, Zeynep Bastık, Gülşen, Ümit Yaşar, Nükhet Duru, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, İrem Derici, Koray Avcı.

KKTC ve Antalya dışında öne çıkan termal turizm merkezi Afyonkarahisar'da Oğuzhan Koç ve Hande Ünsal, kayak merkezi Sarıkamış'ta Fedon ve Sapanca'da Bülent Serttaş ile Ferhat Göçer sahneye çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.