Yılbaşı Gecesi İzmir'de Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yılbaşı gecesi havaya ateş açan 52 yaşındaki E.A. yakalandı ve hakkında adli işlem uygulandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yılbaşı gecesi havaya ateş açan şüpheliye adli işlem uygulandı.
Bayraklı'da yeni yılın ilk dakikaları sırasında silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Ekipler, Çay Mahallesi 2124 Sokak'taki evinin balkonundan havaya ateş açtığı tespit edilen E.A'yı (52) yakaladı.
Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel