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Yılanların dansı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Cimdeli Mahallesi'nde ekini sürülmüş tarlada yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören Zeynel Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

(Ahmet Kolsuz /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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