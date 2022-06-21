Yılanların dansı kameraya yansıdı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Cimdeli Mahallesi'nde ekini sürülmüş tarlada yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören Zeynel Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu. (Ahmet Kolsuz /İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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