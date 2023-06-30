Yılanların çiftleşme dansı kamerada

TUNCELİ Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde çiftleşme dansı yapan yılanlar, Ertan Gül isimli doğasever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde doğa gezisine çıkan Ertan Gül isimli doğasever, yılanların çiftleşme dansına denk geldi. Gül, tarafından dansların görüntülenen yılanlar daha sonra ayrılarak ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Yılanlarda üreme, türlere göre farklı olsa da bölgemizde genelde Haziran ayında erkek ve dişi yılan birbirine sarılarak kur yapmaya başlar. Ayrıca birden çok erkek yılanın tek bir dişi için rekabet etmesi de oldukça yaygındır. Yılanların eş seçimi bu şekilde tamamlanınca, çiftleşme dansı başlar ve belli aralıklarla devam eder.