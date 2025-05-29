Yılanla Dostluk: Eliyle Su İçiren Vatandaşın Sıra Dışı Anları

Yılanla Dostluk: Eliyle Su İçiren Vatandaşın Sıra Dışı Anları
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Behzat Satılmış, eliyle tuttuğu yılanla sohbet ederek ona su içirdi. Daha önce de yılanlarla yakın temas kurduğunu belirten Satılmış, bu ilginç etkileşimi cep telefonuyla kaydetti.

Eliyle tuttuğu yılanla sohbet edip su içirdi

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk kasabasında yaşayan bir vatandaş, eliyle tuttuğu yılanla sohbet etti, elleriyle su içirip doğaya bıraktı.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesinde yaşayan Behzat Satılmış doğayla kurduğu sıra dışı bağla dikkat çekti. Daha önce de yılanlarla yakın temas kurduğunu belirten Behzat Satılmış, eline aldığı bir yılanla hem konuştu hem de elleriyle su içirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden Satılmış, yaklaşık 3 yıl önce de bir yılanla benzer bir diyalog yaşadığını söyledi. Yılanla adeta bir dost gibi konuşan vatandaşın, yılanın ise bu etkileşime tepki vermeden sakin kalması dikkat çekti. Yılanların yerini bildiğini ve özellikle bu mevsimde deri değiştirdiklerini dile getiren Satılmış, yılana elleriyle su içirdikten sonra doğaya bıraktı.

"Yılanlar ile haşır neşirliğim var"

Yılanla kurduğu iletişim ve ona su içirdiği anları anlatan Behzat Satılmış, "Yılanlar ile biraz haşır neşirliğim var. 3 sene önce bir yılanla diyaloğum olmuştu. Aslında yılanlar iki taneydi, bir tanesini göremedim. Bu yılanı gördüm, yerlerini biliyordum. Hatta baktım ikincisini de buldum. Bu mevsimde de yılanların deri atma olayı var. Bende insanlık namına daha öncede diyaloğum olduğu için su içirdim. Su içirdikten sonra gidip doğaya bıraktım. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Güncel
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