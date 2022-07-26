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Son dakika haberleri... Yılanın balık avı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Sezai Akın - Güncel
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Son dakika haberi... Yılanın balık avı kamerada Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde balık tutmaya giden iki arkadaş, yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Yılanın balık avı kamerada

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde balık tutmaya giden iki arkadaş, yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Tuttukları balıklardan birinin yılan tarafından alınmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Çemişgezek ilçesi Tağar çayı Çaybağı mevkiinde yaşandı. Rezan Adlığ isimli vatandaş, arkadaşı ile birlikte Çaybağı mevkiinde arkadaşı ile birlikte balık tutmaya gitti. Bir süre oltalarını atıp bekleyen Adlığ ve arkadaşının oltalarına balık gelmeye başladı. Tuttukları balıkları suda bekleten Adlığ ve arkadaşı bir anda gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Balıklardan birinin yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan tarafından çekildiğini gören Adlığ cep telefonuna sarılıp o anları kaydetmeye başladı. Balığı suyun içinden çıkarmaya çalışan yılan, balığı çekmek için uzun uğraşlar verdi. Taşlık alanda balığı çekmekte zorlanan yılan, daha sonra ağzında çektiği hayvanı bırakıp suyun içine girerek gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel

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