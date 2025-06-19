Yılancı Kemal Yılan Tarafından Isırıldı

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Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, bir evdeki kara yılanı yakaladı. Yılanı doğaya bırakmadan önce kameralar karşısında bilgi verirken, yılanın ani saldırısına uğrayarak elinden ısırıldı. İlk müdahaleyi kendi başına yapan Başer'in sağlık durumu iyi.

"Zararsız, öldürmeyin" dediği 1 buçuk metrelik yılan bir anda elini ısırdı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir eve giren 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı. Yılanı doğaya bırakacağı esnada görüntü çeken Başer, yılan tarafından ısırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı. Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşamla ilgili bilgi ve uyarılar yapan Başer, bu sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Zararsız olduğunu söylediği yılan, bir anda agresifleşerek Başer'in elini iki kez ısırdı. Yarasını sabunlu suyla yıkayarak ilk müdahaleyi yapacağını ifade eden Başer, "Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister" dedi. Kendisini ısıran yılanı doğaya salan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Güncel
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