Manavgat'ta yılan korkusuyla çalıları yakarak yangın çıkaran bir kadın, polis ve orman ekiplerini alarma geçirdi. Yangın, kadının yaktığı çalılardan çıktı ve ormanlık alana sıçradı. Polis ve orman ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yılan korkusuyla yakılan ateş ormanı yakıyordu

Çalıları yakıp yılanları korkutmak istedi orman ekipleri harekete geçti

ANTALYA Manavgat ilçesinde yılan korkusuyla yakılan ateş polis ve orman ekiplerini alarma geçirdi.Olay yerine gelen polislerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının, Fatma Oğuz isimli kadının gördüğü yılanlardan korunmak için yaktığı çalılardan çıktığı belirlendi. Elindeki hortumla ateşin Türkbelenindeki ormanlık alana gitmesini engellemeye çalışan Fatma Oğuz, yılandan çok korktuğunu, 2 yılanı birden karşısında görünce ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

Türkbeleni'nin Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi tarafından dumanlar yükseldiği ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen polisler, gecekondu tipi evin bahçesinde çalılıkların yandığını, bir kadının da yanan çalıların yanında hortumla yangının ormanlık alana gitmemesi için su sıktığını gördü. Kadının elindeki hortumu alan polisler, yanan yeri su sıkmak suretiyle söndürürken, gelen Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi yanan yerde yeniden yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı.

"Yılanları görünce çok korktum"

Polis ve orman ekiplerinin alarma geçmesine neden olan Fatma Oğuz isimli kadın, ailecek yılandan atadan kalma korkuları olduğunu, dün 1 tane yılan öldürdüğünü, bugün de 2 tane büyük karayılanı görünce yılanların gittiği çalılıkları yakarak yılandan korunmak istediğini söyledi. Fatma Oğuz'un yılan korkusunu anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.