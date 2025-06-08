Yılan Isırdı; Pikniğe Giden Adam Hastaneye Kaldırıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik yaparken yılan tarafından ısırılan Hacı Mert, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Mert, tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yılan tarafından ısırılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Susuz Yaylası'na pikniğe giden Hacı Mert, ailesiyle oturduğu sırada bir yılan tarafından ayağından ısırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Mert'i, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel