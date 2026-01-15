İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki yargı üyeleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki (İstinaf) yargı üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, Başsavcı Metin Sarıhan ve Başsavcı Vekili Mehmet Sıddık Çinko, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasına ilişkin fotoğrafı seçen Alim, "Gazze ve açlık maalesef birbirine çok yakışan bir kavram oldu bu yüzyılda. Fotoğrafların hepsi çok etkileyici ama ben bundan etkilendim. Buradaki yemek almak için bekleyen annelerin yüzündeki çaresizlik ve mutsuzluk çok etkileyici." dedi.

Alim, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Oylamayla ilgili değerlendirmede bulunan Alim, "Anadolu Ajansının değerli fotoğraf sanatçılarının, emekçilerinin 2025 yılında ülkemizde, tüm dünyada çekmiş oldukları çok güzel fotoğrafları oyladık. Hepsi birbirinden güzeldi, anlamlıydı. Hepsinin emeklerine sağlık, başarılar diliyoruz. Daha huzurlu, daha barış dolu bir dünya fotoğrafını çekmelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.

İstinaf Başsavcısı Sarıhan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasına ilişkin fotoğrafı tercih ederek, "İsrail'in uyguladığı sistematik açlığın ve bu açlığın verdiği acının derinliğini anlatan, onu hissetmemizi amaçlayan, tokluğun kıymetini bilmeyenlere mesaj veren ama her halükarda içimizi hüzne boğan bir fotoğraf olarak tarihe nakşedilmiş başarılı bir kare." yorumunda bulundu.

"Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını oylayan Sarıhan, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" karesini seçerek, "Solotürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında objektife yansıyan bu fotoğraf karesini, ışık, zamanlama ve görsel anlamda adeta güneşi delip geçerek milli ruhun semalarda ve gönüllerde bıraktığı anlamlı bir iz olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıhan, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in çektiği "Ay seferi" adlı fotoğrafı seçti.

Fotoğraf oylamasına ilişkin değerlendirme yapan Sarıhan, "Tüm fotoğrafları uygun açı, ışık ve zamanlama açısından görüntüleyen, emek ve mesai sarf eden, bu anlamda hayata güzel dokunuşlar yapan tüm foto muhabir arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılı bir çalışma yılı diliyorum." dedi.

"Tüm fotoğrafları değerli buldum"

İstinaf Başsavcı Vekili Çinko ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasını gösteren fotoğrafı tercih etti.

"Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafına oy veren Çinko, tercihlerini "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarından yana kullandı.

Çinko, fotoğrafların temasının güzel olduğunu belirterek, "Seçerken ikilem, üçlem arasında kaldığımız anlar oldu. Tüm fotoğrafları değerli buldum. Güzel bir portföy oluşturmuşsunuz. Umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.